В «Роскосмосе» ждут санкций США против проекта космического буксира

Конгресс США планирует ввести санкции в отношении предприятий «Роскосмоса», работающих с радиоактивными материалами, в том числе над проектом космического «ядерного буксира». Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил в Совете Федерации заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Дубик. По его словам, данная технология важна для освоения Луны и таким образом США «пытаются ограничить конкуренцию» при освоении спутника Земли.

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Планируется использовать ее на орбитальном буксире, предназначенном для изучения Луны и дальнего космоса. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

«Роскосмос» выделил почти 4,2 млрд руб. на разработку аванпроекта космического зонда ядерной энергетической установкой «Нуклон». Исполнительный директор госкоопорации Александр Блошенко говорил о проработке проекта многоразового комического буксира на ядерной энергии «Нуклон». По его словам, аппарат будет способен за одну миссию совершить полет от Венеры до Юпитера, а уже первый запуск зонда станет полноценной научной миссией. Аппарат, по идее, сможет использоваться как буксир для доставки полезной нагрузки в отдаленные точки, так и для энергопитания этих нагрузок.

Как сообщал первый замглавы «Роскосмоса» Юрий Урличич, опытные образцы ядерной энергоустановки должны быть готовы в 2025 году. Первый полет «ядерного буксира» планируется на 2030-е годы.