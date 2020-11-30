С апреля по ноябрь в коронавирусных больницах умерли почти 75 тысяч россиян

С 31 марта по 22 ноября в станионарах для зараженных коронавирусом умерли 74 866 человек, но Роспотребнадзор сообщал только о 36 516 смертях от COVID-19 за тот же период. Об этом пишет «Медиазона», которая получила доступ к данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Министерства здравоохранения.

Издание отмечает, что в 31 регионе данные оперштабов и ИЦК совпадают. Но, например, в Омской области заметное расхождение появилось после 6 ноября: произошел резкий рост смертности, о котором не сообщалось публично.

Власти 19 регионов занижают статистику с помощью коэффициента. Так в Петербурге оперштаб ежедневно на протяжении семи месяцев сообщает о числе умерших, которое совпадает с данными из ИЦК, умноженным на ⅔.

Еще в 29 регионах данные оперштабов и ИЦК оказались никак не связаны. «Медиазоне» не удалось обнаружить закономерностей между этими величинами. Так, власти Чечни в открытом доступе сначала занижали данные об умерших в десятки раз, а с июля почти перестали обновлять ИЦК.

Шесть регионов публикуют данные из ИЦК с задержкой в несколько дней.