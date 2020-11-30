Экс-министра здравоохранения Иркутской области задержали по делу о махинациях с медицинскими масками

Силовики задержали бывшего главу министерства здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву, против нее возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с мая по октябрь Ледяева, ее сын, а также иные лица похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн руб. при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов, сообщают в СК. «Ледяева, используя свое служебное положение, обеспечила создание условий для заключения министерством здравоохранения Иркутской области государственного контракта, осознавая, что ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия», — говорится в сообщении.

Бывший министр задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.