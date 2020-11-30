Суд продлил арест Ивану Сафронову

Лефортовский суд Москвы до 7 марта продлил арест журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сафронов c 7 июля находится под арестом по делу о госизмене. Следствие подозревает его в передаче чешской спецслужбе секретной информации о военно-техническом сотрудничеством России со странами Африки и о действиях российских военных на Ближнем Востоке. Конечным получателем информации следствие считает США. Сафронов вину не признает.