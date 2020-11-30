В США готовят новые санкции против «Северного потока – 2»

Члены Конгресса США договорились о новых санкциях против газопровода «Северный поток – 2». Как пишет The Wall Street Journal, очередные штрафные меры могут «стать победой» для двух украинских лоббистов, передает DW.

Представитель украинской компании «Нафтогаз» Вадим Гламаздин и сотрудник Совета национальной безопасности Украины Александр Харченко четыре года пытались убедить администрацию Дональда Трампа в необходимости санкций. Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза привели к тому, что из-за ограничительных мер строительство «Северного потока – 2» в прошлом году остановилось. До окончания проекта не хватает около 76 км.

Чтобы закончить газопровод, судно-трубоукладчик «Академик Черский» должно быть переоборудовано для работы с трубами большего диаметра. Как сообщает WSJ, новые санкции будут нацелены на компании, которые будут заниматься переоборудованием, а также на предприятия, которые должны страховать, инспектировать и сертифицировать «Северный поток – 2». Новые санкции «станут последним гвоздем в крышку гроба этого проекта», заявил Гламаздин. По его словам, после вступления ограничительных мер в силу, не будет «никакого практического способа» достроить газопровод.

28 ноября представитель компании Nord Stream 2 AG заявил, что работы по прокладке газопровода возобновятся в начале декабря. В компании отметили, что речь идет об укладке отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода. Газопровод достроен более чем на 90%, 16 километров последнего участка, который осталось проложить, находится в пределах исключительной экономической зоны Германии, а остальные — в водах Дании.