Продлен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Правительство продлило мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год — до 31 декабря 2021 года. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции», — пояснил он.

На прошлой неделе «Левада-центр» обнародовал результаты опроса, согласно которым две трети предпринимателей не одобряют деятельность премьер-министра и правительства в целом. Такой уровень критики социологи связывают с тем, что именно бизнесмены больше всего пострадали из-за коронавируса и отсутствия мер господдержки.