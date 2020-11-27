В Иране убили возможного участника военной ядерной программы

В Иране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в западном разведсообществе считают, что он был связан с иранской ядерной программой, а по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, возглавлял работы по созданию ядерных боеголовок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иностранные информагентства.

Физика убили в городке Абсард, расположенном к востоку от Тегерана. Очевидцы слышали взрыв, а затем автоматные очереди.

Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. В западном разведсообществе считают, что Фахризаде также был связан с иранской ядерной программой, и в частности работал в рамках проекта 111 — проекта по созданию ядерной бомбы.