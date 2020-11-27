Литва займется расследованием преступлений белорусских силовиков

Штаб Светланы Тихановской подал в Литве первое заявление на расследование преступления белорусских силовиков по универсальной юрисдикции. Речь идет о заявлении для возбуждения уголовного дела по факту насилия над Максимом Хорошиным — предпринимателем, которого задержали во дворе дома в Минске, избили, увезли в РУВД и избили еще и там до состояния, когда пришлось вызывать скорую. Так он попал в больницу, после которой выехал в Литву.

По делу Хорошина собраны результаты медэкспертизы, которая установила телесные повреждения, фото и видео его задержания, на которых открыты лица подозреваемых силовиков. Адвокат Гедрюс Данелюс, который подал заявление в генпрокуратуру Литвы, поясняет, что литовский закон позволяет проводить досудебное расследование и сам суд, если преступление было совершено не в Литве и подозреваемый не находится в стране. Обязательно присутствие заявителя, то есть жертвы. И если в деле есть прямые улики, суд по универсальной юрисдикции имеет право на вынесение приговора.

Штаб Тихановской разрабатывает подачу и других таких заявлений в разных странах, куда выехали сотни белорусов. В Вильнюсе будет находиться координационный центр проекта. «Мы запустили этот проект в рамках Народного Трибунала. Каждый, кто совершает преступления и бьет дубинками людей, должен понести ответственность и не удивляться, когда его имя появится в списках Интерпола», — сказал советник Тихановской Александр Добровольский.