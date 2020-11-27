Думе предложили приравнять демонстрацию фото нацистских преступников к экстремизму

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, запрещающий публиковать и демонстрировать фотографии нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, либо национальными, военными или оккупационными трибуналами и судами в период Великой отечественной войны. На документ обратил внимание Znak.com.

Демонстрацию фото нацистских преступников депутаты считают «оскорблением многонационального народа и памяти о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». При этом, по идее законопроекта, публиковать их можно, но формируя негативное отношение к идеологии нацизма, и не допуская признаков пропаганды или оправдания этой идеологии.

Новеллы предлагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Последнее приравняет демонстрацию фото нацистских преступников к экстремизму, что в зависимости от обстоятельств может грозить административным арестом или уголовным преследованием.