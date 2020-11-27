Предпринимателей не устраивает работа Путина и Мишустина

Две трети предпринимателей не одобряют деятельность премьер-министра Михаила Мишустина и правительства в целом, работой президента Владимира Путина не удовлетворены больше половины бизнесменов, показал опрос «Левада-центра».

Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков отмечает, что эта категория немногочисленна: всего среди опрошенных 81 предприниматель, передают «Открытые медиа». Такой уровень критики связан с тем, что именно бизнесмены больше всего пострадали из-за коронавируса и отсутствия мер господдержки.

Работой Владимира Путина также не удовлетворены граждане в возрастных категориях 18−24 (37%) и 25−39 (40%). В начале года эти группы граждан относились к нему лояльнее: 31% и 36% соответственно не одобряли деятельность президента. Также недовольство демонстрируют люди со средним специальным образованием (38% против 31% в январе) и те, кто обозначили свой финансовый статус как «едва хватает на еду» (37% против 31% в начале года). Максимальную симпатию к деятельности Путина демонстрируют граждане старше 55 лет (72%), жители сел (68%) и люди с уровнем образования ниже среднего (77%).