Лукашенко: С новой Конституцией я президентом работать не буду

Александр Лукашенко заявил, что после принятия обновленной Конституции Белоруссии он не будет занимать пост президента.

«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите, — цитирует Лукашенко TUT,BY. — И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут».

Отставки Лукашенко с поста президента требует оппозиция. После проведения 9 августа выборов в стране не утихают акции протеста, которые жестко подавляют силовики. О работе над новой Конституцией Лукашенко говорит с середины лета.