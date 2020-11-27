Навальный призвал Европарламент наложить санкции на окружение Путина

Алексей Навальный в ходе дискуссии в комитете по международным делам Европарламента призвал ЕС разработать новую стратегию отношений с Россией.

Как передает «Радио Свобода», нынешние власти России оппозиционер назвал «группой преступников, временно захватившей власть». Навальный призвал ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, в случае если к участию в них не допустят всех желающих. Говоря о санкциях, политик сказал, что Европейский союз должен сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения президента Владимира Путина. Он упомянул имена миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича, а также семью Ротенберг как пример людей, против которых должны быть введены санкции. «Пока яхты Усманова стоят в Барселоне и Монако, никто в Кремле не будет относиться к санкциям серьезно», — отметил Навальный.

Кроме Навального, в дискуссии приняли участие Владимир Милов, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.​

Яшин заявил, что Путин вкладывает большие средства в пропаганду, направленные на Европейский союз, и стремится коррумпировать европейских политиков. Он призвал европейцев не разменивать права человека и демократические ценности на сделки с Кремлем. Яшин также призвал заменить экономические санкции против России на санкции против людей из окружения Путина — и лично российского президента.

В дискуссии выступили депутаты Европарламента от различных политических групп, большинство из них высказалось в поддержку идеи о санкциях против людей из окружения Путина.