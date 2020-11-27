Дмитрий Гудков: Не забываем, не прощаем

Не забываем, не прощаем. Эдуарду Малышевскому, узнику московского дела, сегодня отказали в УДО. Из 2,9 лет ему осталось еще полтора года.

Почему отказали? – Вот цитата из характеристики, выданной в колонии: «…ввиду экстравагантности поступков и взглядов возможны сложности в общении».

Неужели все? – Нет, есть еще причина. Эдуард просил отправить его работать на промзону, там швейное производство, оплата хоть и мизерная, но по полной ставке. Ему сказали: нет, нельзя по здоровью: иди мыть туалеты за ¼ ставки, это тебе можно. Не хочешь? – Значит, не встал на путь исправления.

Как и другой узник московского дела, Константин Котов, которому отказали в УДО вчера: тоже не встал. По счастью, над ним прекратят издеваться 16 декабря, УДО сократило бы срок на 9 дней (за них он точно «исправится»).

И это для нас – нормальных людей – этот бред про исправление» дик. А для тюремщиков, голубых мундиров и черных платьишек он нормален. И они совершенно всерьез пишут: Малышевскому «свойственен инфантилизм, оторванность интересов человека от реального мира».

Как же его такого выпустить в страшный реальный мир? Нельзя ни в коем случае.

Не забываем. Не прощаем.

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