Bild: «ЧВК Вагнера» в Ливии снабдили боевыми самолетами

В Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара воюют до четырех тысяч контролируемых Кремлем наемников, а в их арсенале появились 14 боевых самолетов. Об этом пишет Bild со ссылкой на доклад военных США.

В опубликованном докладе США говорится, что, согласно оценкам, в последнем квартале в «Ливии были заняты около 2 тыс. членов группы Вагнера». Также предполагается, «что в Ливии находятся около 2 тыс. поддерживаемых Россией сирийских бойцов», передает публикацию Inopressa. Приоритетными задачами группы Вагнера в Ливии является оборона Сирта — города, находящегося на текущей линии фронта между враждующими сторонами, авиабазы Аль-Джуфра и оборонительной линии между двумя этими двумя пунктами.

«Доклад раскрывает еще две щекотливые детали о российских «вагнеровцах», — пишет Bild. — Во-первых, в нем говорится, что режим Путина предоставил группе Вагнера «14 российских боевых самолетов», чтобы «поддержать с их помощью Ливийскую национальную армию». То есть, говоря открытым текстом, российские наемники впервые обладают собственной военной авиацией, с помощью которой они могут совершать операции по поручению Кремля и военачальника Халифы Хафтара. Во-вторых, американская армия считает, что операцию группы в Ливии финансирует не только Россия, но и крупнейший союзник генерала Хафтара, который, как известно, находится в Дубае. Конкретно об этом говорится: «финансирование деятельности группы, возможно, предоставляют Объединенные Арабские Эмираты».

Военный аналитик и эксперт по Ливии Джозеф Демпси из Международного института стратегических исследований придает особое значение фактическому предоставлению генералу Хафтару российской военной авиации. «Отправка как минимум 12 многоцелевых истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 означает существенное увеличение потенциала воздушных сил, поддерживающих Хафтара», — сказал Демпси в разговоре с Bild.

Впрочем, по его словам, точный характер этого участия не ясен, так как «пока нет подтверждений того, что после своего прибытия из России через Сирию в мае эти самолеты непосредственно использовались в боевых действиях».