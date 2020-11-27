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Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в видеоформате

27.11.2020

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина 17 декабря. В этот раз она пройдет в режиме видеоконференции. Президент будет общаться с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарево, сообщили в Кремле. При этом представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать как обычно в зале Центра международной торговли.

Региональные журналисты смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.

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