Госфинансирование ТАСС увеличили почти на миллиард

Правительство увеличит субсидию государственному информагентству ТАСС на 949 млн рублей — почти до 9,8 млрд рублей на следующие три года. В 2019 году агентство получало из бюджета всего 1,95 млрд рублей. К 2023 году программа господдержки ТАСС увеличится на 75%, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на проект бюджета России.

Первая версия бюджета предусматривала ежегодную субсидию ТАСС в размере 2,9 млрд — на уровне действующего бюджета на 2020−2022 годы. Но в итоговой версии законопроекта госсубсидии на освещение событий и распространение информации, а также на обеспечение международной деятельности были увеличены: в 2021 году — плюс 163,1 млн рублей — всего 3,1 млрд рублей, в 2022 году — плюс 300,9 млн рублей — всего 3,2 млрд рублей, в 2023 году — плюс 485 млн рублей — всего 3,4 млрд рублей.

Как следует из таблицы рекомендованных к принятию поправок, 949 млн рублей для ТАСС изымут из закрытой части бюджета, которая включает в себя засекреченные расходы, как правило, связанные с обороной и нацбезопасностью (в Минфине настаивают, что включают в закрытую часть только статьи, относящиеся к гостайне).

Увеличение финансирования государственных СМИ в условиях роста протестных настроений и падения рейтингов власти — это логичный шаг, уверен политолог Аббас Галлямов: «Журналисты хорошо чувствуют общественные настроения и задешево непопулярному режиму не продадутся. Чем ниже рейтинги, тем дороже приходится платить СМИ за лояльность».