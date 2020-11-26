Европарламент принял новую резолюцию по Белоруссии

Комиссия Европарламента приняла «Резолюцию по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Белоруссии, в частности убийства Романа Бондаренко». В документе вновь заявляется позиция ЕС о непризнании официальных результатов голосования 9 августа и содержится призыв к проведению новых, честных и свободных выборов под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ, передает TUT.BY.

Помимо этого, среди основных положений документа также значатся:

— требование быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова;

— призыв к Еврокомиссии увеличить помощь независимым СМИ, сохранение и работа которых необходима для объективного освещения событий как для внутренней аудитории, так и для международного сообщества;

— призыв к ЕС поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Белоруссии, а также создать центр по сбору доказательств и целевую группу ЕС из экспертов международного права; призыв к Еврокомиссии, странам — членам ЕС, а также Европейской службе внешних связей обеспечить полную поддержку усилиям Совета ООН по правам человека и Московского механизма ОБСЕ, а также оказать помощь правозащитникам и представителям гражданского общества, чтобы гарантировать документирование случаев нарушения прав человека;

— указание на правильность решения Совета работать над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с Лукашенко в свете того, что действия, предпринимаемые ЕС и его странами-членами до сих пор, являются несущественными; призыв к расширению санкционного списка ЕС;

— призыв к полной заморозке переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других; призыв к Европейской службе внешних связей приостановить переговоры о приоритетах партнерства Белоруссии и ЕС до проведения свободных и честных президентских выборов.

Также документ вновь призывает Еврокомиссию принять так называемый европейский аналог «Акта Магнитского», который позволит безотлагательно налагать санкции ответственных за серьезные нарушения прав человека, злоупотребления и коррупцию.

За принятие резолюции проголосовали 613 евродепутатов, против — 41, воздержались — 35.

