Силовики задержали бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко

Бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко задержали и обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

«По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы» между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения», — говорится в сообщении СК.

В результате программа на 2018-2019 годы не была выполнена на сумму свыше 2,1 млрд руб., 14 объектов не введены в эксплуатацию, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн руб. в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение контрактов.