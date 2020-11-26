Христиане выступили против насилия в Белоруссии

Священники и миряне Русской православной церкви, других поместных Церквей, верующие Римско-Католической Церкви, а также христиане других конфессий обратились со словами солидарности, поддержки и утешения к христианам Белоруссии.

«События, происходящие в вашей стране последние несколько месяцев, не оставляют нам возможности наблюдать за ними молча и равнодушно. Будучи разделенными политическими границами, мы, православные люди, есть члены одного Тела Христова, а потому, по слову апостола, «страдает ли один член, страдают с ним все члены», — поясняют авторы письма.

Они обращают внимание, что еще 16 августа Синод Белорусской православной церкви выступил с обращением, где выразил надежду, что руководство страны «остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному cуду и осуждению», но этого не произошло.

«Задокументированные случаи травм, полученных в отделениях милициии следственных изоляторах, исчисляются сотнями. Свидетельства пыток, унижений и издевательств над задержанными, которые подтверждаются фотографиями и видеозаписями, воскрешают в памяти зверства немецких оккупационных властей и палачей НКВД на вашей земле», — отмечают авторы обращения, которые уверены, что «мирный диалог — это единственная альтернатива насилию».

Свои подписи под текстом оставили более тысячи человек. Среди них музыканты Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Евгений Федоров, писатели Александр Архангельский и Денис Драгунский, правозащитница Зоя Светова, журналист Юрий Рост и другие.