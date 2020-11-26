Александр Пожалов: Тяжелые дни наступают и у блогеров-пропагандистов

Сегодня "Открытка" раскопала чудесное (нет, даже не то, что депутат от Москвы Ирина Белых в принципе, кажется, не в курсе содержания подписанного ею в соавторстве нового законопроекта про иноагентов). Один из соавторов проекта осторожно подтвердил "Открытке", что пользователей соцсетей тоже могут штрафовать на 2500 рублей за упоминание физлица- или НКО-иноагента без уточнения, что это иноагент.

Тяжелые дни наступают не только у оппозиционеров или обычных экспертов, имеющих неосторожность писать о социологии "Левада-Центра", но и у вполне лояльных политологов - и даже у блогеров-пропагандистов. Ведь у многих из них чуть ли не каждый день можно найти посты с упоминаниями фамилии "Навальный", в которых они последовательно изобличают его коварные замыслы против российского народа.

И что же это получится, сперва блогерам-публицистам копеечку малую заплатят за разоблачение внесистемных оппозиционеров - а потом ее реквизируют в бюджет за отсутствие в старом посте пометки "Навальный внесен в реестр физлиц-иноагентов"? И так по 2500 рублей за пост?

Источник