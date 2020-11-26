«Репортеры без границ» призвали власти Белоруссии не препятствовать работе СМИ

Освободить всех задержанных журналистов и не препятствовать работе СМИ призвала власти Белоруссии правозащитная организация «Репортеры без границ». В заявлении указывается, что, по данным неправительственной организации Белорусский журналистский союз, в стрнане со времени проведения президентских выборов 9 августа задержаны уже 363 работника СМИ, 78 из них отбыли административный арест, а 12 находятся в тюрьмах, передает DW.

В качестве примера правозащитники приводят дело журналистки телеканала БелСат Катерины Андреевой, которую обвиняют в участии в несанкционированной акции протеста. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Глава немецкого филиала RSF Кристиан Мир назвал дело в отношении Андреевой фарсом: «Она снимала демонстрацию с 14-го этажа жилого дома, и вот теперь ей предъявлены обвинения, поскольку она якобы активно участвовала в этой демонстрации. Лукашенко вновь злоупотребляет органами юстиции, чтобы заткнуть рот критически настроенным журналистам».

Упоминают «Репортеры» и дело журналистки TUT.BY Катерины Борисевич, которая с 19 ноября содержится под стражей. Она написала о Романе Бондаренко, который был избит до смерти 11 ноября во дворе своего дома людьми в масках, снимавшими с заборов бело-красно-белые ленточки. Борисевич процитировала слова врача, сообщившего, что в крови Бондаренко, вопреки утверждениям властей, не было алкоголя. После этого прокуратура открыла в отношении медика уголовное дело по обвинениям в раскрытии врачебной тайны и распространении дезинформации. В рамках этого дела была задержана и Катерина Борисевич.