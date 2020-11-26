«Провокационной желтизной» назвали в Кремле публикацию про знакомую Путина Светлану Кривоногих

«Малоубедительным» и «не заслуживающим комментариев» назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков расследование «Проекта» о миллиардерше Светлане Кривоногих, которая была знакома с Владимиром Путиным.

«Я сам материал действительно посмотрел. Но, скажем так, он малоубедительный Такой, я бы сказал, эпистолярный жанр. Я склонен наверное относить это к таким материалам, такая, знаете, провокационная желтизна, не более того. На серьезный материал не тянет <..> И ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев», — приводит слова Пескова «Медиазона».

«Проект» ранее со ссылкой на источники писал, что Кривоногих «была близка с президентом Путиным». Расследователи оценили ее состояние в 7,7 млрд руб. — это доля в 2,8% петербургском банке «Россия» и другие активы. У Кривоногих, по информации издания, есть дочь 2003 рождения, «феноменально» похожая на Путина.