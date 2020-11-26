«Мемориал» оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента на книгах

Тверской суд Москвы оштрафовал международное общество «Мемориал» на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Как пояснили «МБХ медиа» в пресс-службе организации, прокуратура завела дело еще в сентябре из-за отсутствия маркировки иноагента на книгах и других материалах, которые «Мемориал» представлял на Московской международной книжной ярмарке. Тогда сотрудники прокуратуры прервали на некоторое время работу стенда общества и изъяли несколько книг.

Маркировки иноагента не оказалось на книгах «Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа детям», «Творчество и быт ГУЛАГа», «Путь в один конец. Дневник Д. Бергмана», «Место памяти Сандармох», нескольких брошюрах, а также настольной игре по советской истории.

Ранее Роскомнадзор составил около 30 административных протоколов из-за отсутствия маркировки на ресурсах «Мемориала». Суды выписали организации и ее руководителям штрафы на общую сумму 5,3 млн руб.