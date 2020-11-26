Close

«Мемориал» оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента на книгах

26.11.2020

Тверской суд Москвы оштрафовал международное общество «Мемориал» на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Как пояснили «МБХ медиа» в пресс-службе организации, прокуратура завела дело еще в сентябре из-за отсутствия маркировки иноагента на книгах и других материалах, которые «Мемориал» представлял на Московской международной книжной ярмарке. Тогда сотрудники прокуратуры прервали на некоторое время работу стенда общества и изъяли несколько книг.

Маркировки иноагента не оказалось на книгах «Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа детям», «Творчество и быт ГУЛАГа», «Путь в один конец. Дневник Д. Бергмана», «Место памяти Сандармох», нескольких брошюрах, а также настольной игре по советской истории.

Ранее Роскомнадзор составил около 30 административных протоколов из-за отсутствия маркировки на ресурсах «Мемориала». Суды выписали организации и ее руководителям штрафы на общую сумму 5,3 млн руб.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.