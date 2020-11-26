Российские НКО просят помощи у российского и европейского омбудсменов

Более 20 российских НКО обратились к Уполномоченному по правам человека в РФ и к Комиссару по правам человека Совета Европы в связи с внесением в Госдуму законопроектов, значительно усложняющих деятельность общественников. Авторы обращения призвали Татьяну Москалькову и Дуню Миятович предпринять меры в рамках своих мандатов для защиты российского гражданского общества, сообщают в фонде «Общественный вердикт».

Внесенные законопроекты направлены на подавление деятельности российских некоммерческих организаций, общественных объединений, филиалов международных неправительственных некоммерческих организаций, на дальнейшее ограничение прав граждан России на свободу ассоциаций, свободу мирных собраний, свободное выражение мнения, на свободу распространения и получения информации, говорят авторы обращения. Они уверены, что новации приведут к существенному усилению возможностей для тотального контроля над российским гражданским обществом со стороны государства.

«Демократическая дискуссия в России по общественно-значимым вопросам, давно уже маргинализованная, будет сведена к минимуму. Будет создана юридическая база для запрета любых инициатив, критикующих проводимую государством политику или даже отклоняющихся от нее. Принятие этих законопроектов приведет к тому, что гражданские организации не смогут продолжать работать, а многие граждане нашей страны и другие законно проживающие в ней люди будут лишены квалифицированной помощи в защите гражданских, политических, социальных прав, права на среду обитания, в получении услуг в области просвещения, медицины и иных направлениях работы российского гражданского общества», — говорится в обращении.

«Общественный вердикт» напоминает, что законопроекты предлагают:

• обязать НКО, включенные в «реестр иностранных агентов», представлять в Минюст программы и «иные документы» о планируемых мероприятиях, а после — отчеты об их исполнении (или информацию о том, что они не проводились). При этом министерство наделяется правом запрещать указанным организациям осуществлять те или иные программы; перечень оснований для такого запрета не указан. При невыполнении запрета Минюст может незамедлительно подать в суд исковое заявление о ликвидации организации.

• существенно расширить круг потенциальных «иноагентов». Во-первых, вводится институт иностранных агентов — незарегистрированных общественных объединений, ведущих политическую деятельность и получающих иностранное финансирование. Во-вторых, расширяется институт «иностранных агентов — физических лиц», к которым вне зависимости от гражданства предлагается относить тех, кто ведет на территории России в интересах иностранного источника политическую деятельность в соответствии с определением по закону об НКО (то есть делает любое публичное высказывание, в котором дается оценка поведению любых властей, ситуации в области соблюдения социальных, гражданских, политических прав, экологической обстановке, положению в области образования, медицины и т.д., и т.п.), а также осуществляет целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ (без нарушения Уголовного кодекса РФ). Такие лица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, не могут быть допущены к гостайне, будут обязаны маркировать лейблом «иноагент» любые распространяемые ими материалы и регулярно направлять в госорганы отчеты о своей деятельности и о расходах денежных средства.

• обязать учредителей, членов, участников и сотрудников НКО и незарегистрированных общественных объединений, внесенных в реестры «иноагентов», маркировать свою принадлежность к «иностранным агентам» в любых публикуемых ими материалах. А СМИ будет запрещено публиковать любую информацию о таких НКО и незарегистрированных общественных объединениях без указания на то, что они включены в «реестры иностранных агентов».

Кроме того, в случае принятия этих законопроектов будет существенно затруднена возможность организации митингов, демонстраций, шествий и пикетов, будут введены новые жесткие требования к процедуре их согласования, сбору и расходованию средств, предназначенных для проведения публичных мероприятий, будет введен контроль и регламентация со стороны правительства любой просветительской деятельности.