Борис Вишневский: Больше на Путина, его вертикаль и его опричников — зато меньше на медицину

Нет у Путина денег на медицину.

Зато есть на деньги на "национальную оборону" - 3,1 триллиона рублей, почти 15% от всех бюджетных расходов.

На нас кто-то собирается нападать?

Нет, зато российские военные действуют в Сирии (явно) и, как представляется, на востоке Украины (тайно). И на это уходят сотни миллиардов рублей.

Есть уже выделенные деньги на помощь социально близким диктаторам: Лукашенко (1,5 миллиарда долларов, около 115 миллиардов рублей) и Асаду (1 миллиард долларов, около 76 миллиардов рублей).

Теперь понятно, почему на медицину денег не хватает?

Недостающее - в недрах "оборонки", в закромах ведомства Рогозина, в карманах "Роснано", в распухших от денег кошельках "Газпрома" и "Роснефти".

В смете расходов на российских пропагандистов - Симоньян, Соловьева, Киселева и прочих скабеевых с поповыми.

У них с деньгами все хорошо. У нас с медициной - плохо.

Не хватает на выплаты медикам (сейчас собираются так "оптимизировать" коронавирусные выплаты, что часть медиков серьезно потеряет), на лекарства и на "Скорые", на строительство больниц (вместо них устраивают "обсерваторы", больше напоминающие гигантские залы ожидания) и на сложные операции детям (и по сей день собирают через Интернет с протянутой рукой)...

А еще есть деньги на обеспечение деятельности президента Путина.

В 2020 году планировалось потратить на эти цели 24,2 миллиарда рублей.

Потом сумму увеличили до 29,8 миллиарда рублей - в связи с "обеспечением безопасности в период пандемии коронавируса" (это нам его сидение в бункере дополнительно в пять с половиной миллиардов рублей, что ли, обошлось?).

На 2021 год планируется чуть меньше: "всего" 27,5 миллиарда рублей.

Больше на Путина, его вертикаль и его опричников - зато меньше на медицину.

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