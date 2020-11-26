По закону об иноагентах планируют штрафовать пользователей соцсетей

Не только на СМИ, но и рядовые пользователи соцсетей могут быть оштрафованы по закону, который вводит административную ответственность за распространение информации об иностранных агентах и их материалов без указания о том, что они состоят в реестре Минюста. Об этом «Открытым медиа» сказали авторы законопроекта, который внесли в Госдуму 23 ноября.

Так, зампред комитета по международным делам Алексей Чепа сообщил, что законопроект скорее всего будет распространяться и на физических лиц, которые будут делиться записями иностранных агентов на своих страницах. «Мне кажется это будет так. Во всяком случае, ко второму чтению мы будем обмениваться мнения со специалистами, общественностью, журналистами и ко второму чтению это уточним», — сказал Чепа.

Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов говорит, что в первую очередь закон направлен на упоминание иноагентов в СМИ, но также будет распространяться на пользователей соцсетей, особенно если речь идет о блогерах с крупной аудиторией. «Касательно упоминания в соцсетях условного Васи Пупкина, надо понимать, что никто не хочет усложнить жизнь гражданам, и такие упоминания можно сравнить с рассказами об иноагентах на кухне. Но если у организации есть соответствующий титул, лучше все-таки не пренебрегать законом и на всякий упомянуть о нем», — порекомендовал Климов.

Такая ситуация с репрессивными законопроектами периодически случается, отмечает председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов: «Когда законопроект об иностранных агентах появился, мы тоже не понимали, как он будет действовать. Мы спрашивали Минюст, депутатов, и в первом чтении, и даже когда закон вступил в силу: «Как быть тут?», «А тут?», и все они пожимали плечами, ничего не знают. А потом они его начинают использовать и так, и эдак, как можно шире».



Внесенный законопроект предлагает поправки в статью 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Новелла коснется НКО, незарегистрированных общественных объединений, а также физлиц, включенных в список иноагентов Минюста. За распространение информации или материалов данных лиц и организаций без указания на то, что они являются иноагентами, предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 2500 руб. для граждан; от 4000 до 5000 для должностных лиц; от 40 000 до 50 000 для юридических лиц.