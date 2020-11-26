Трамп помиловал своего экс-советника Флинна

Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР во время расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Помилование Флинна, которое может оказаться не единственным подобным действием со стороны президента, вызвало резкое недовольство в среде демократов, передает «Голос Америки».

Флинн в 2017 году признал себя виновным в даче ложных показаний агентам ФБР, которые спрашивали о его контактах с бывшим российским послом в США перед инаугурацией Трампа в январе 2017 года. С тех пор Флинн пытался отказаться от признания собственной вины, утверждая, что прокуратура нарушила его права и обманным способом заключила с ним соглашение о признании вины. Дата вынесения приговора Флинну откладывалась несколько раз.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала действия президента «актом серьезной коррупции и наглым злоупотреблением властью». «К сожалению, это помилование является еще одним доказательством того, что Трамп планирует использовать последние дни на своем посту для подрыва верховенства закона после своего провального президентства», — заявила Пелоси.

Флинн проработал на посту советника Трампа по национальной безопасности всего 24 дня, после чего президент уволил его за то, что Флинн солгал в беседе с вице-президентом Майком Пенсом о своих контактах с Сергеем Кисляком, который на тот момент был послом России в США.