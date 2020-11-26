Власти Москвы продлили ряд коронавирусных ограничений

До 15 января в Москве продлен режим самоизоляции для горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, а для предприятий — требование по переводу на дистанционную работу не менее 30% персонала. Кроме того, до середины января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей. Об этом сообщил мэр Москвы Серегй Собянин.

Эти ограничения ранее были введены до 29 ноября.

По словам Собянина, За неделю с 16 по 22 ноября количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%: «Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой. Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением».