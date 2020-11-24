Россия заняла 22 место в рейтинге устойчивых к коронавирусу стран

Россия оказалась на 22-м месте в рейтинге стран, которые лучше всего справляются с пандемией. Список из 53 стран составил Bloomberg.

Россия опередила Великобританию (№28), Италию (№40), Испанию (№41) и Францию (№45). При этом выше России в списке оказалась Швеция (№16), отказавшаяся от жестких ограничений в расчете на выработку коллективного иммунитета, передает Forbes. Швеция опережает Россию по числу заражений на 100 тыс. жителей за последний месяц и по числу смертей с начала пандемии на 1 млн жителей. Однако доля смертей среди выявленных за последний месяц случаев оказалась ниже, чем в России. Швеция также опередила Россию по числу контрактов на вакцины.

Возглавила рейтинг Новая Зеландия. Bloomberg отмечает, что государство потратило много денег на тестирование и недопущение заражения внутри страны. Как следствие, в последние месяцы в Новой Зеландии было зарегистрировано лишь несколько новых случаев, и правительство смогло возобновить массовые мероприятия. Кроме того, страна заключила два контракта на поставку вакцин.

На втором месте оказалась Япония, а на третьей строчке расположился Тайвань. В топ-10 вошли также Южная Корея, Финляндия, Норвегия, Австралия, Китай, Дания и Вьетнам.

США заняли 18-е место. Bloomberg отмечает, что администрация Дональда Трампа решила сосредоточиться в первую очередь не на защитных масках, а на лечении и вакцинах, выделив почти $18 млрд на ускоренную разработку препарата. Такой подход повысил положение США в рейтинге — эффективность экспериментальных мРНК-вакцин, которые могут быть разрешены для экстренного использования уже в декабре, может стать поворотным моментом в противостоянии болезни. Кроме того, США являются мировым лидером по потенциальным поставкам — количество заказанных доз превышает 2,6 млрд.