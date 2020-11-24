Мария Певчих о «расследовании» НТВ

Недавно на НТВ вышла передача, где меня настойчиво называли «девочкой, ведущей на смерть». Ознакомилась с материалом и рассказываю вам, что за проходимцы работают на федеральном ТВ и обслуживают преступников из Кремля.
Рассказываю, что за проходимцы работают на федеральном ТВ и обслуживают преступников из Кремля
Недавно на НТВ вышла передача, где меня настойчиво называли «девочкой, ведущей на смерть». Ознакомилась с материалом и рассказываю вам, что за проходимцы работают на федеральном ТВ и обслуживают преступников из Кремля.