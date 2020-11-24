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#В блогах

Мария Певчих о «расследовании» НТВ

24.11.2020

Рассказываю, что за проходимцы работают на федеральном ТВ и обслуживают преступников из Кремля

Недавно на НТВ вышла передача, где меня настойчиво называли «девочкой, ведущей на смерть». Ознакомилась с материалом и рассказываю вам, что за проходимцы работают на федеральном ТВ и обслуживают преступников из Кремля.


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