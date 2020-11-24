Юрию Дмитриеву продлили арест на три месяца

Петрозаводский городской суд продлил до 27 февраля арест главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву. Рассмотрение дела по существу начнется 17 декабря, сообщили в «Мемориале».

Суд приступил к пересмотру дела Юрия Дмитриева. Ранее решением Верховного суда Карелии оправдательный приговор — по обвинениям в изготовлении детской порнографии, в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней — был отменен, а дело отправлено на рассмотрение новым составом судей.

По обвинению в «совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней» в июле Дмитриев был признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года . В сентябре Верховный суд республики Карелия изменил наказание на 13 лет в колонии строгого режима, приговор вступил в силу. На настоящий момент Юрий Дмитриев по-прежнему находится в заключении в СИЗО-1 Петрозаводска.

