Сторонники Навального подали заявление на главу Прикамья из-за несоблюдения масочного режима

Сергей Ухов, координатор штаба Алексея Навального в Перми, подал в полицию заявление на главу Пермского края Дмитрия Махонина из-за несоблюдения им масочного режима. Без маски губернатор участвовал во Всероссийской олимпиаде по кулинарии и сервису «Легенда».

«Когда губернатор не соблюдает свой же указ, это очень серьёзная вещь и общественно опасное поведение. Подписывая любые законы, любой чиновник должен знать, что ему придётся их исполнять в первую очередь. И никто, ни Махонин, ни [депутат Госдумы] Игорь Сапко на баскетбольном турнире своего имени, ни министр культуры Ольга Любимова, которая недавно приезжала в Пермь, на публике, находясь в общественном месте, не соблюдают масочного режима», — пояснил Ухов в Facebook.

Активист отмечает, что «все суды заняты сейчас только наказаниями за отсутствие масок, больницы и морги заполнены, пермская медицина не подаёт признаков жизни. А губернатор спокойно участвует в увеселительных мероприятиях, да ещё и без маски». По его мнению, полиция обязана пресечь общественно опасное поведение губернатора.