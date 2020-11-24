50 российских общественных организаций обратились в ООН в связи с ужесточением законодательства об НКО

50 российских неправительственных организаций обратились к спецдокладчикам ООН в связи с ужесточением российского законодательства об НКО.

Внесенный 10 ноября в Госдуму законопроект направлен на подавление деятельности российских некоммерческих организаций, филиалов международных неправительственных некоммерческих организаций и правозащитников, говорится в заявлении. Как утверждают авторы обращения, разрешительный порядок деятельности НКО сведет к минимуму демократическую дискуссию, сотрудничество и взаимодействие в российском обществе. Все инициативы, критикующие или отличающиеся от проводимой государством политики, будут запрещены. Принятие законопроекта приведет к установлению тотального контроля над НКО со стороны государства, запрету плюрализма и свободного обмена мнениями, и повлечет за собой усиление изоляции России от остального мира, заявляют представители российских общественных организаций.

Среди организаций, подписавших обращение, есть те, кто защищает права малочисленных коренных народов и этнических меньшинств, беженцев и мигрантов, борется с расизмом и ксенофобией, противодействует пыткам, содействует реформе правоохранительных органов и судов, занимается общественным контролем за деятельностью судов, закрытых учреждений, полиции, защищает права призывников и военнослужащих, защищает права журналистов, избирателей, борется с загрязнением окружающей среды, представляет права ЛГБТ, защищает права жертв домашнего насилия и многие другие.