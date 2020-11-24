Суд вернул жалобу ФБК на бездействие ФСБ по поводу отравления Навального

Лефортовский суд Москвы не стал рассматривать жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией на бездействие ФСБ, которая отказалась возбуждать дело об отравлении Алексея Навального. Об этом пишет «МБХ медиа».

В суде заявили, что не могут разглашать причины возврата жалобы. Юрист ФБК Владлен Лось сообщил, что его пока не уведомляли ни об отказе в рассмотрении заявления, ни о причинах такого решения.

ФСБ ранее отказалась проводить проверку использования химического оружия в отравлении Навального и возбуждать уголовное дело. В ведомстве пояснили, что нет оснований для принятия процессуальных решений «в связи с их проверкой другим правоохранительным органом». После получения ответа ФБК пожаловался на бездействие силовиков в суд.