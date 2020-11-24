В Краснодаре экс-координатора «Открытой России» оштрафовали за репосты «МБХ медиа»

Суд в Краснодаре оштрафовал бывшего координатора «Открытой России» в регионе Яну Антонову на 15 тысяч рублей по новому административному делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией». Ей вменили репосты в Facebook материалов «МБХ медиа», сообщили в «Правозащите Открытки».

Протокол на Антонову составили в конце октября из-за 30 репостов материалов «МБХ медиа» в 2019 году. В протоколе издание называлось «проектом иностранной неправительственной организации Open Russia»; в «Правозащите Открытки» тогда заявляли, что его нет в реестре «нежелательных организаций», отмечает «Медиазона».

Ранее суд приговорил Яну Антонову к 240 часам обязательных работ по уголовному делу об осуществлении деятельности «нежелательной организации». В постановлении говорилось, что она, «реализуя преступный умысел» и «осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий в виде посягательства на основы конституционного строя и безопасности государства», в феврале 2019 года сделала пост в Facebook, а котором «призывала» прийти на акцию памяти Бориса Немцова. В следующий раз она «посягала на основы конституционного строя», когда «провела одиночный пикет в память оппозиционного политика Немцова Б.Е. и осветила данную акцию в сети «Интернет» под эгидой ОСД «Открытая Россия». Последнее, что вменили Антоновой — репост из группы «Команда Открытой России» с записью в память о телеведущем Владиславе Листьеве с его цитатой про тоталитарное государство.



23 ноября активистку в качестве свидетеля допросили по новому уголовному делу о «нежелательной организации». Его завели на Леонида Малявина, который был членом совета «Открытой России» в Краснодаре, за пост в Facebook со ссылкой на новость «Открытых медиа». «Открытые медиа» в материалах дела также назывались «проектом иностранной неправительственной организации Open Russia».