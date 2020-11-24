В Москве силовики устроили облаву на иеговистов

Сотрудники СК, МВД, ФСБ, при поддержке Росгвардии в Москве и более чем в 20 регионах провели обыски у последователей организации «Свидетели Иеговы»* (запрещена в России как экстремистская), задержаны ряд организаторов и участников движения.

СК возбудил уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Основанием послужили материалы об организации в Москве деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» и его структурных подразделений, признанных решением Верховного суда экстремистскими организациями, пояснили в ведомстве.

«По версии следствия, в период с июня 2019 года по настоящее время группа лиц организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы*, и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения. Также установлено, что участники подразделения склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов для участия в запрещенном религиозном движении», — говорится в сообщении СК.

«Свидетелей Иеговы»* признали экстремистской организацией и запретили в России в 2017 году. С тех пор ее последователей преследуют по всей стране.

* «Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

