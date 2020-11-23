Главу дагестанского отдела полиции арестовали по делу о терактах в московском метро

Басманный суд Москвы арестовал до 4 января начальника Кизлярского отдела полиции в Дагестане Гази Исаева по делу о терактах в московском метро в 2010 году. Об этом сообщает «Медиазона». Исаева подозревают в участии в преступном сообществе, бандитизме и теракте.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, Исаев рассказывал боевикам о деятельности полиции и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, он лично привез одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта.

Теракты в московском метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» произошли в марта 2010 года. Погибли 39 человек, более сотни были ранены.