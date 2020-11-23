Российский офицер ранен при взрыве мины в Нагорном Карабахе

Российский офицер пострадал при взрыве мины во время поиска погибших в Нагорном Карабахе. В результате взрыва погиб офицер ВС Азербайджана, четыре представителя МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

23 ноября совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих, состоящая из представителей миротворцев РФ, Вооруженных сил Азербайджана, МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Международного комитета Красного креста, осуществляла поиск погибших в Тертерском районе. В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины.

Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.