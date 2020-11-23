Литва выдала белорусам более 650 разрешений на въезд по гуманитарным причинам

В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 653 гражданам Белоруссии. Об этом на фоне протестов в Минске и других белорусских городах, сообщило Министерство внутренних дел Литвы, передает Delfi. Из 653 обладателей разрешения 246 уже находятся в Литве, а 53 попросили убежище.

Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам, активным представителям оппозиции.

«Протесты в Беларуси не успокаиваются уже четыре месяца, все больше людей хотят прибыть в Литву и растет количество просящих убежище. Мы постоянно обеспечиваем слаженный процесс выдачи разрешений с тем, чтобы у людей не было препятствий прибыть туда, где они чувствуют себя в большей безопасности», — отметила временный министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.