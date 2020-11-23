Депутат Вяткин предложил новые штрафы за нарушения при проведении массовых акций

Штраф за нарушение порядка финансирования массовой акции, за неправомерное использование знака работника СМИ, а также увеличение в четыре раза штрафа за неповиновение полицейским предлагает ввести в КоАП депутат Дмитрий Вяткин.

Согласно законопроекту, гражданину за нарушение порядка сбора и расходования средств на проведение акции может быть назначен штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 70 до 200 тыс. руб. За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права, предлагается назначить штраф от 10 до 15 тыс. руб. (от 50 до 100 тыс. руб. для юрлиц), передает «Интерфакс».

За неправомерное использование знака работника СМИ на публичных мероприятиях единоросс Вяткин предлагает штрафовать на 20-30 тыс. руб. или осуждать на обязательные работы на срок до 50 часов.

Инициатива Вяткина также увеличит штрафы за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, обращает внимание «Медиазона». Штраф за первое нарушение составит 2-4 тыс. руб., а за повторное нарушение статьи участником митинга — от 10 до 20 тыс. руб.

Законопроекты, ужесточающие законодательство о митингах Вяткин внес в Госдумы на прошлой неделе. Он предложил обязать организаторов акций указывать реквизиты банковского счета для сбора денег «на организацию и проведение публичного мероприятия». При этом деньги нельзя будет получать от других государств, иностранцев, зарубежных и международных организаций, признанных «иностранными агентами» НКО, россиян младше 16 лет и «анонимных жертвователей». Кроме того, по идее Вяткина, суды смогут признавать публичным мероприятием ставшие популярными у оппозиции «пикетные очереди». Депутат также предложил запретить акции у зданий экстренных служб. Журналистам же во время работы на митингах нельзя будет «скрывать отличительный̆ признак представителя СМИ».