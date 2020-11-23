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Кандидатуру Павла Чикова отсеяли из списка претендентов на должность судьи ЕСПЧ от России

23.11.2020

Комиссия Минюста определила шесть кандидатур на конкурс судьи ЕСПЧ от России, главы правозащитной группы «Агоры» Павла Чикова в этом списке нет. Об этом рассказал сам правозащитник, который о своем участии в конкурсе объявлял 1 октября.

По словам Чикова, на первом этапе Минюст по формальным признакам отсеял 7 человек из 34. На втором было тестирование на знание английского и французского языков. «Несмотря на рекомендации Совета Европы, согласно которым для выдвижения на должность судьи ЕСПЧ достаточно активного знания одного языка и пассивное второго, российские власти, очевидно, решили иначе. Меня отсеяли в связи с недостаточным знанием французского (он у меня на начальном уровне), тогда как английским я владею свободно. Хотя никаких результатов тестирования я до сих пор не получил, надо сказать», — отметил Чиков.

Он сообщил, что в шорт-лист в итоге попал адвокат из Петербурга Дмитрий Бартенев — специалист в сфере защиты права на неприкосновенность семейной жизни, один из ведущих специалистов по вопросам, связанным с психиатрией, имеет большой опыт работы с ЕСПЧ. В шестерку также вошел Юрий Берестнев — главный редактор журнала «Бюллетень Европейского суда по правам человека» — одного из основных изданий о ЕСПЧ. Остальные кандидатуры — либо судьи, либо преподаватели, либо чиновники Совета Европы.

Чиков отмечает, что в этом году процедура отбора в судьи ЕСПЧ от России стала самой открытой в российской истории. Однако полный список претендентов на должность судьи так и остался непубличным: «За исключением шестерки финалистов и меня — остальные 27 кандидатов, подавших документы, остались неизвестными публике. Невозможно сравнить, были ли среди них более достойные претенденты».

До 15 декабря список из шести человек представят президенту России. Владимир Путин к весне следующего года определится с финальной тройкой. Окончательное решение примет ПАСЕ.

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