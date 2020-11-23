Кандидатуру Павла Чикова отсеяли из списка претендентов на должность судьи ЕСПЧ от России

Комиссия Минюста определила шесть кандидатур на конкурс судьи ЕСПЧ от России, главы правозащитной группы «Агоры» Павла Чикова в этом списке нет. Об этом рассказал сам правозащитник, который о своем участии в конкурсе объявлял 1 октября.

По словам Чикова, на первом этапе Минюст по формальным признакам отсеял 7 человек из 34. На втором было тестирование на знание английского и французского языков. «Несмотря на рекомендации Совета Европы, согласно которым для выдвижения на должность судьи ЕСПЧ достаточно активного знания одного языка и пассивное второго, российские власти, очевидно, решили иначе. Меня отсеяли в связи с недостаточным знанием французского (он у меня на начальном уровне), тогда как английским я владею свободно. Хотя никаких результатов тестирования я до сих пор не получил, надо сказать», — отметил Чиков.

Он сообщил, что в шорт-лист в итоге попал адвокат из Петербурга Дмитрий Бартенев — специалист в сфере защиты права на неприкосновенность семейной жизни, один из ведущих специалистов по вопросам, связанным с психиатрией, имеет большой опыт работы с ЕСПЧ. В шестерку также вошел Юрий Берестнев — главный редактор журнала «Бюллетень Европейского суда по правам человека» — одного из основных изданий о ЕСПЧ. Остальные кандидатуры — либо судьи, либо преподаватели, либо чиновники Совета Европы.

Чиков отмечает, что в этом году процедура отбора в судьи ЕСПЧ от России стала самой открытой в российской истории. Однако полный список претендентов на должность судьи так и остался непубличным: «За исключением шестерки финалистов и меня — остальные 27 кандидатов, подавших документы, остались неизвестными публике. Невозможно сравнить, были ли среди них более достойные претенденты».

До 15 декабря список из шести человек представят президенту России. Владимир Путин к весне следующего года определится с финальной тройкой. Окончательное решение примет ПАСЕ.