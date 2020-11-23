Суд оставил без движения иск Навального к Пескову

Пресненский районный суд Москвы оставил без движения иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который заявил о сотрудничестве политика с ЦРУ.

Иск был оставлен без движения до 3о декабря, рассказал «Медиазоне» юрист ФБК Вячеслав Гимади. Причины решения в суде не уточнили.

Навальный требовал опубликовать на сайте Кремля опровержение слов Пескова, который говорил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ» и что «он озвучивает то, что ему вкладывает в уста эта организация».

«Предполагаю, что позориться Песков не захочет, в суд позвонят, и наш иск вообще не будут рассматривать. Скажут, что он неподсудный или вроде того», — отмечал тогда политик.