Российская вакцина «Спутник V» заняла седьмое место в рейтинге востребованности

Bloomberg составил рейтинг востребованных вакцин от коронавируса — российский препарат «Спутник V» оказался на седьмом месте.



Больше всего закупок в мире приходится на вакцину, которую разрабатывает британская компания AstraZeneca, передает РБК. Более 40% ее закупок вакцины, или 2,4 млрд доз, приходится на страны со средним и низким уровнями доходов. Средняя эффективность вакцины AstraZeneca составила 70% против 95% у американских Pfizer и Moderna. Bloomberg отмечает, что такой спрос обусловлен доступностью вакцины от AstraZeneca. Компания заявила, что не намерена извлекать прибыль во время пандемии и установит цену на препарат $4–5. Стоимость дозы препарата от Pfizer для США составила $19,5 ($39 за введение обоих компонентов), а от Moderna — $32–37.



Второе место по числу предзаказов принадлежит американскому производителю Novavax (1,4 млрд доз, из них 160 млн — США, 100 млн — Европа), третье — Johnson & Johnson (1,3 млрд доз, из них 430 млн — США, 300 млн — европейские страны).



Российская вакцина «Спутник V» занимает седьмое место в рейтинге с заказами на 537,4 млн доз. Эту вакцину не будут покупать европейские страны и США. Цену на «Спутник V» объявят на следующей неделе. По данным Российского фонда прямых инвестиций цена она будет «гораздо ниже», чем стоимость вакцин от Pfizer и BioNTech (1,1 млрд доз предзаказов, пятое место в рейтинге) или Moderna (778,2 млн доз, шестое место). Вакцина от Moderna будет стоить $25–37 за дозу, вакцина от Pfizer и BioNTech обойдется в $18,3 за дозу.

