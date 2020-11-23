Полковника полиции задержали по делу о терактах в московском метро

Начальника отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева задержали по делу о совершенных 29 марта 2010 года терактах в московском метро. Тогда погибли 39 человек и более 100 получили ранения, напоминают в Следственном комитете.

«По данным следствия, Исаев, являясь участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (запрещенная в РФ террористическая организация), в 2009-2010 годах, используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, полицейский перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана, а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта.

Исаеву предъявлено обвинение по уголовным статьям об участии в преступном сообществе, бандитизме и террористическом акте.

29 марта 2010 года в Москве на станциях Сокольнической линии метро «Лубянка» и «Парк Культуры» утром, с интервалом около 40 минут, произошли два взрыва, устроенные террористками-смертницами.

