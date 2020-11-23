В России избыточная смертность за время пандемии составила 120 тысяч человек

За время пандемии коронавируса с апреля по октябрь 2020 года в России умерло на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период за последние 5 лет. Это следует из данных Росстата, которые изучила «Медиазона». Избыточная смертность составила 18%.

По официальной статистике Роспотребнадзора за апрель-сентябрь в России от COVID-19 умерло в пять раз меньше — 20 698 человек. Росстат, который ведет подсчет жертв пандемии по другой методике, дает цифру в 55,6 тысяч человек. Демограф Алексей Ракша поясняет, что не все избыточные смерти относятся к коронавирусным: они могут быть связаны, например, с перегруженностью системы здравоохранения.

«Заняты срочные службы — у кого-то инфаркт, у кого-то что-то еще. Откладываются плановые операции. Разные могут быть вещи, но, по опыту развитых стран, COVID-19 составляет в избыточной смертности от 55% до 110%. В среднем — 80%», — говорит Ракша.

По данным Росстата, самым тяжелым месяцем за все время эпидемии был июль: тогда общая смертность в России выросла почти на 21%. Ракша считает, что в октябре общая смертность по России заметно вырастет.

Общая смертность бьет рекорды не только в России. Например, за аналогичный период эпидемии она выросла примерно на 20% в Англии, США и Испании.