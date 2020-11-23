Платной гимназии на Рублевке власти выделят почти миллиард рублей

В течение трех лет подмосковная гимназия имени Примакова получит из бюджета Подмосковья 930,1 млн рублей, следует из проекта бюджета региона. На это обратили внимание «Открытые медиа».

Элитная платная школа расположена в поселке Раздоры, в километре от Рублево-Успенского шоссе. Стоимость годового обучения в ней составляет 700 тыс. руб., Здесь учатся дети чиновников, в том числе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также дети актера Михаила Галустяна, музыканта Олега Газманова, юмориста Гарика Мартиросяна, внуки певицы Надежды Бабкиной.

В 2019 году при гимназии им. Примакова и физтех-лицее им. Капицы заработал Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов молодежи. Попечительский совет центра возглавляет губернатор Андрей Воробьев. На этот центр областное правительство планирует потратить за три года еще 633,2 млн руб.

В 2018 году, когда была открыта гимназия, на нее обратили внимание в Центре антикоррупционной политики партии «Яблоко». По подсчетам юристов, строительство школы и детского сада обошлось бюджету прежнего учредителя — Одинцовского района — в 2,2 млрд руб., включая закупку необходимой техники. В связи с этим «яблочники» направили в прокуратуру обращение с требованием проверить законность работы гимназии.

«Происходит дискриминация по имущественному признаку, нарушается право детей на общедоступное и бесплатное образование, что гарантировано в ч. 3 ст. 5 Закона об образовании. Учитывая, что в школе учатся дети губернатора области Андрея Воробьева, есть его личный интерес в том, чтобы школа была максимально укомплектована и включала только детей элиты», — писали юристы в своем обращении в прокуратуру.

Но ведомство нарушений не нашло.