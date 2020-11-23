Жителям Владивостока обещали вернуть тепло и воду в ближайшие сутки

23 ноября, на пятые сутки после начала коллапса в Приморье, вызванного ледяным дождем, Владивосток посетил глава Минвостокразвития, Алексей Чекунков, который объявил, что пик кризиса уже пройден, а те, кто остался без воды и тепла, получат их в ближайшие сутки. Об этом сообщает VL.ru.

«Конечно, первая и главная задача — это быстрее наладить жизнеобеспечение людей, дать им свет, тепло и воду. После этого нужно восстановить Владивосток, восстановить пострадавшие районы Приморья и стать сразу готовыми к следующему удару. К сожалению, он непременно случится рано или поздно, и в этом смысле оставаться на тонком льду в прямом и переносном смысле, оставаться на одной цепи, оставаться без резервных источников питания, без резерва топлива, без резерва техники ни в коем случае нельзя <...> Большая часть тех, кто остались без тепла и воды, — они уже либо получили, либо в ближайшие сутки их получат», — сказал Чекунков.

С электричеством, по его словам «немножко сложнее». Губернатор Приморья Олег Кожемяко добавил, что ведутся работы по подключению восьми дизель-генераторов, которые были доставлены во Владивосток утром двумя самолетами МЧС из Москвы. Еще четыре удалось найти в крае своими силами, а шесть — попросить из соседних регионов.

Ледяной дождь пошел во Владивостоке в ночь на 19 ноября, а утром начались массовые отключения электричества, воды и отопления. Режим ЧС в городе ввели вечером того же дня, а в Приморье — на следующий день, 20 ноября. Более чем через сутки в столице края начали разворачивать пункты временного размещения и подвозить воду в районы, которые остались без водоснабжения.