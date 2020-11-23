Путин подписал закон о повышении НДФЛ на высокие доходы

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому повышается ставка налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год.

О повышении ставки налога Путин объявил в ходе видеообращения к гражданам в июне. По его словам, повышенным налогом будет облагаться сумма, которая превышает 5 млн руб. годового заработка человека.

«С 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб. в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн руб.», — сказал президент.

Собранные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей, утверждал Путин. Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 млрд руб., в 2022 году — 64 млрд руб., в 2023 году — 68,5 млрд руб. Эти деньги уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения», пишет ТАСС.

Налоговая ставка в размере 13% сохраняется для доходов от продажи имущества и долей в нем, доходов в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также для подлежащих налогообложению доходов, полученных гражданами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению. Исключение составляют ценные бумаги. При этом доходы в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании свыше 5 млн руб. в год облагаются НДФЛ в размере 15%, сюда же включаются дивиденды, полученные от иностранной организации и признанные физическим лицом в своей декларации.