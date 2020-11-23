Белорусская автокефальная православная церковь объявила Лукашенко анафему

Глава Белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав Логин объявил анафему Александру Лукашенко.

Во время службы в соборе святого Кирилла Турауского в Торонто в присутствии верующих архиепископ зачитал «Архиерейское послание с объявлением анафемы бывшему президенту Александру Лукашенко — диктатору, убийце и мучителю благочестивого белорусского народа», передает «Радио Свобода».

«Благочестивый белорусский народ сейчас переживает непростое время, когда по приказу самозванца — бывшего президента Лукашенко, одержимого дьяволом, наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в различных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая Божьи заповеди, разрушая памятники», — говорится в тексте отлучения.

В обращении также говорится, что архиепископ и священники БАПЦ молятся «за здоровье раненых и пленных, а также за мир убитых мирных демонстрантов — защитников Беларуси, чьи страдания и жертвы не напрасны».