Правительство ликвидирует восемь институтов развития России

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о реформе системы институтов развития, согласно которой, функции восьми ИР перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты ликвидируют.

В новой структуре сохранятся «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и Росавтодор. «ВЭБ-Лизинг» и Государственная транспортная лизинговая компания будут объединены, Российская венчурная компания перейдет в управление Российского фонда прямых инвестиций, пишет «КоммерсантЪ».

В рамках реформы будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление Корпорации МСП, РЭЦ, ЭКСАРа, «Роснано», фонда «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.